Правительственный комплекс в Гонконге остается закрытым из-за протестов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 июня. /ТАСС/. Правительственный комплекс в Гонконге в понедельник будет оставаться закрытым, прилегающие к нему дороги по-прежнему блокированы акциями протеста. Об этом говорится в сообщении местных властей.

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

По свидетельству корр. ТАСС, в центральном районе Адмиралти сейчас остаются несколько сотен демонстрантов из числа студентов. Они ведут себя спокойно. Полиция вежливо призывает митингующих освободить проезжую часть для движения транспорта, но воздерживается от разгона. Столкновений и конфронтаций пока не отмечено.

В воскресенье в городе прошла крупнейшая в истории массовая акция протеста, собравшая, по оценкам организаторов, почти 2 млн человек (население Гонконга - 7,5 млн). Полиция называет более цифру в 338 тыс. участников на пике шествия. Оно носило мирный характер и обошлось без эксцессов.

Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам в распространенном вечером заявлении принесла извинения жителям автономной территории за острый внутриполитический кризис, вызванный попыткой продвижения малопопулярного законопроекта об экстрадиции, спровоцировавшего массовые протесты. Она откровенно признала "просчеты в работе правительства, которые повлекли споры и разногласия в обществе, что разочаровало и опечалило многих".

Местные власти в субботу объявили о приостановлении на неопределенный срок дальнейшего рассмотрения спорного законопроекта, однако демонстранты требуют раз и навсегда отказаться от нововведения, которое ставит целью наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Движущей силой протестов стала молодежь и студенты. Они критикуют Кэрри Лам, называя ее "пропекинской марионеткой", требовали ее ухода в отставку.

Демонстранты также осудили излишнюю, по их мнению, жестокость полиции. В минувшую среду стражи порядка применили слезоточивый газ и резиновые пули против радикально настроенных групп, попытавшихся штурмовать здание Законодательного совета. Вместе с тем митингующие говорили о своей озабоченности попытками усиления вмешательства Пекина во внутренние дела Гонконга, которому была гарантирована широкая степень свобод по формуле "одна страна - две системы" до 2047 года. Аналогичная демонстрация, состоявшаяся здесь неделю назад, в предыдущее воскресенье, собрала до 1 млн человек.