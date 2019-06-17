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Токаев заявил, что Россия для Казахстана "абсолютно необходима"

Две страны объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире, добавил также президент Казахстана
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

НУР-СУЛТАН, 17 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстану абсолютно необходимы отношения с Россией, с которой страну объединяет самая большая сухопутная граница. Такое мнение Токаев выразил в интервью телеканалу Euronews, опубликованном на сайте канала.

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"Мой принцип состоит в том, что Россия для Казахстана абсолютно необходима как большое государство, расположенное рядом с нами, государство, которое является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Но и без Казахстана Россия тоже будет несколько иной", - сказал Токаев, отвечая на вопрос о том почему свой первый зарубежный визит в качестве президента он совершил в РФ.

Он напомнил, что две страны объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире. "У нас состоялись в Москве очень хорошие переговоры, содержательные переговоры. Мы подписали совместные заявления. Каких-либо, как вы сказали, требований в отношении гарантий и так далее, естественно, со стороны президента РФ не прозвучало, поскольку есть общее понимание необходимости наращивания этого сотрудничества", - подчеркнул Токаев в ответ на вопрос о том, просил ли его президент РФ Владимир Путин дать какие-то гарантии, обязательства.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы
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