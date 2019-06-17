Токаев заявил, что Россия для Казахстана "абсолютно необходима"

"Мой принцип состоит в том, что Россия для Казахстана абсолютно необходима как большое государство, расположенное рядом с нами, государство, которое является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Но и без Казахстана Россия тоже будет несколько иной", - сказал Токаев, отвечая на вопрос о том почему свой первый зарубежный визит в качестве президента он совершил в РФ.

Он напомнил, что две страны объединяет самая протяженная сухопутная граница в мире. "У нас состоялись в Москве очень хорошие переговоры, содержательные переговоры. Мы подписали совместные заявления. Каких-либо, как вы сказали, требований в отношении гарантий и так далее, естественно, со стороны президента РФ не прозвучало, поскольку есть общее понимание необходимости наращивания этого сотрудничества", - подчеркнул Токаев в ответ на вопрос о том, просил ли его президент РФ Владимир Путин дать какие-то гарантии, обязательства.