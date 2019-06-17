Демонстранты разблокировали движение транспорта в центре Гонконга

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 июня. /ТАСС/. Движение транспорта в районе Адмиралти на острове Гонконг нормализовалось после того, как последние группы демонстрантов согласились освободить проезжую часть на главных магистралях, передает корреспондент ТАСС.

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Ситуация в центре города спокойная, акции протеста практически иссякли.

Тем не менее правительственный комплекс в течение дня будет оставаться закрытым, госслужащим предписано пока не приходить в офисы.

В воскресенье в городе прошла крупнейшая в истории массовая акция протеста, собравшая, по оценкам организаторов, почти 2 млн человек (население Гонконга - 7,5 млн). Полиция называет более скромную цифру в 338 тыс. участников на пике шествия. Оно носило мирный характер и обошлось без эксцессов.