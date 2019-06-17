В КНР заявили, что власти некоторых стран заранее начали разжигать протесты в Гонконге

ПЕКИН, 17 июня. /ТАСС/. Представители властей некоторых стран еще в феврале начали выступать с заявлениями, подстрекающими волну недовольства среди населения Гонконга по поводу готовящегося законопроекта об экстрадиции. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

"Существует множество фактов, свидетельствующих о том, что власти, а также политики некоторых стран начали выступать с подстрекающими заявлениями уже с того самого момента, когда администрация Гонконга в феврале приступила к работе по внесению изменений в закон об экстрадиции", - отметил он на регулярной пресс-конференции.

По словам дипломата, международной общественности следует воздерживаться от неосторожных заявлений при оценке ситуации в Гонконге, поскольку это внутренние дела Китая. Лу Кан также подчеркнул, что массовые протесты в этом специальном административном районе "еще не означают, что против закона об экстрадиции выступает большинство".

Власти Гонконга в субботу приостановили на неопределенный срок рассмотрение законопроекта об экстрадиции, вызвавшего открытое недовольство части местного населения. Демонстранты требуют раз и навсегда отказаться от планируемого нововведения, цель которого - наладить механизм выдачи материковому Китаю для судебного расследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Движущей силой протестов стала молодежь и студенты.