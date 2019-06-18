Глава Гонконга отказалась уйти в отставку после массовых протестов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 июня. /ТАСС/. Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лам считает целесообразным продолжить работу на своем посту, несмотря на массовые протесты, вызванные попыткой продвижения малопопулярного законопроекта об экстрадиции в КНР. Об этом она заявила во вторник в беседе с журналистами.

"Я персонально во многом несу ответственность за кризис. Приношу свои искренние извинения всем жителям Гонконга", - сказала она. Лам признала недочеты своего правительства в разъяснительной работе относительно сути законопроекта, который был трактован неоднозначно и вызвал много споров. Вместе с тем она выразила надежду на то, что "люди из всех слоев общества признают нашу работу и дадут нам шанс" в решении социально-экономических задач, стоящих на повестке дня.

Вместе с тем Лам не упомянула о возможности полного и бесповоротного отказа от идеи спорного нововведения, чего требовали демонстранты. Она пообещала лишь не возвращаться к этому вопросу до тех пор, пока он не наберет достаточного уровня общественного доверия.

Последнюю неделю в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против законопроекта, который ставит целью наладить юридический механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. 15 июня местные власти объявили о приостановлении на неопределенный срок дальнейшего рассмотрения законопроекта, однако демонстранты требовали отказаться от этой идеи раз и навсегда. 16 июня в городе прошла крупнейшая в истории демонстрация, собравшая, по оценкам организаторов, почти 2 млн человек (население Гонконга - 7,5 млн).

В настоящее время ситуация в городе спокойная. Во вторник после почти недельного перерыва возобновил работу правительственный комплекс. 12 июня там были отмечены беспорядки: полицейские применили слезоточивый газ и резиновые пули против радикально настроенных групп, попытавшихся штурмовать здание Законодательного совета. Свыше 80 человек были ранены.