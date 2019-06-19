WP: смерть военнослужащего США в результате атаки Ирана приведет к военному ответу

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео в частном порядке предупредил Иран о том, что гибель хотя бы одного американского военнослужащего в результате нападения со стороны Тегерана или подконтрольных ему сил приведет к военному ответу Соединенных Штатов. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в администрации.

Помпео передал это послание во время незапланированного визита в Багдад в мае после получения правительством США развединформации о возможном нападении подконтрольных Ирану сил на американских военнослужащих в регионе. Помпео заявил иракским лидерам, что гибель одного американского военнослужащего в результате действий Тегерана заставит Соединенные Штаты нанести ответный военный удар. Он сделал это заявление с уверенностью, что оно будет передано Тегерану.

"Что произойдет, если американцы погибнут? Это меняет все", - подчеркнул источник издания. При этом, отмечает The Washington Post, в самой администрации США продолжаются споры о возможном использовании военного варианта при реагировании на действия Ирана в регионе, в частности, соответствует ли это поставленной американским лидером Дональдом Трампом цели предотвратить получение Ираном ядерного оружия.

Трамп получает не всю информацию

При этом, по данным газеты, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон занимает лидирующую роль в касающихся Ирана вопросах. Он тщательно контролирует информацию, поступающую к президенту, и резко сокращает количество встреч, на которых должностные лица высокого ранга обсуждают стратегию США в отношении Ирана с Трампом.

Как отмечает The Washington Post, и в Госдепартаменте нет единодушия по этому вопросу. Так, одни дипломаты стремятся достичь "золотой середины", при которой санкционный режим ослабил бы Иран, но не оказывал бы настолько сильное давление, что Тегерану пришлось бы отказаться от своих обязательств в рамках ядерной сделки. Другие следуют цели Трампа, которая, по их мнению, заключается в том, чтобы ликвидировать Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе (СВПД) любой ценой и проводить более масштабную политику, направленную на подрыв подконтрольных Ирану сил во всем регионе.

The Washington Post также отмечает, что Пентагон и объявивший о своем уходе и.о. министра обороны Патрик Шанахан "спускали на тормозах" стремления Госдепартамента и Белого дома к военным действиям. "Минобороны не призывало к войне", - отметил источник газеты в администрации.

Представители Пентагона и Госдепартамента отмечают возникшие при Болтоне проблемы в вопросе информирования об этих дискуссиях Трампа. Сведения об этих спорах в администрации часто не доходят до президента. "Президент хочет отправить больше войск [в регион]? Нет. Убедят ли его сделать это? Да", - пояснил другой источник издания.

Союзники США в Европе выражают обеспокоенность деятельностью Ирана, но также призывают обе стороны избегать обострения напряженности. По словам источника издания в правительстве Германии, Берлин считает, что действия США "привели к этому беспорядку, и теперь им нужно найти способ выбраться" из этой ситуации.

13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после нападения с предположительным применением магнитных мин или иных боеприпасов произошли взрывы и пожары. Точные причины ЧП устанавливаются. Экипаж японского судна Kokuka Courageous взял на борт эсминец ВМС США Bainbridge, а команду норвежского танкера Front Altair, в которую входили в том числе россияне, иранские пограничники эвакуировали в свой порт Джаск. США возложили ответственность за инцидент на Иран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия. МИД Ирана отверг эти обвинения.

В связи с ростом напряженности из-за инцидента Пентагон объявил в понедельник о переброске на Ближний Восток еще 1 тыс. военнослужащих США. Ранее ВС США перебросили в зону Персидского залива авианосную ударную группу и другие дополнительные силы и средства.