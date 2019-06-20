Грузинский организатор Ассамблеи православия извинился за скандал с депутатом Госдумы

ТБИЛИСИ, 20 июня. /ТАСС/. Депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Закария Куцнашвили, который занимался организационными вопросами Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси, принес извинения за скандал с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. Об этом сообщило в четверг грузинское информационное агентство Interpressnews .

"Я осознаю то, что общество очень взволновано и раздражено тем фактом, что увидело российского депутата в кресле председателя парламента Грузии. Я хочу извиниться перед обществом, наверное, я с большим усердием должен был работать в международном секретариате (МАП)", - цитирует агентство депутата.

Гаврилов в четверг утром открыл 26 сессию Генассамблеи МАП в зале пленарных заседаний парламента. Возмущение оппозиционных депутатов, а также вице-спикера парламента Тамар Чугошвили вызвало то, что Гаврилов вел заседание, сидя в кресле председателя парламента. По утверждению лидера фракции "Грузинская мечта" Мамуки Мдинарадзе, "заседание должен был вести коллега из Греции, который является генеральным секретарем этой организации".

Позже депутаты от оппозиционных партий "Единое национальное движение" и "Европейская Грузия - Движение за свободу" пикетировали трибуну и кресло председателя парламента, требуя немедленного прекращения сессии и ухода из зала Гаврилова. С ними согласились коллеги от большинства, а также руководство МАП. Через полчаса после начала пикета заседание прервали. Где и когда продолжит свою работу сессия пока не известно.

Сейчас люди стихийно собираются у здания парламента, а также гостиницы на проспекте Руставели в Тбилиси, где остановились делегаты Генассамблеи. Митингующие закидали яйцами и пластиковыми бутылками здание гостиницы.