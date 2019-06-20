"Не торгуем ни союзниками, ни принципами". Главные внешнеполитические заявления Путина

''Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится. Вот смотрите, ведь КНР не имеет отношения к Крыму и к Донбассу, правильно? Нас обвиняют, что мы там Донбасс оккупируем — полная чушь, ложь. Но Китай не имеет к этому отношения, но тарифы на его товары, это, считай, те же санкции, увеличиваются и увеличиваются. Теперь атака на "Хуавэй". Откуда она взялась? И в чем смысл? Смысл только в одном — сдерживание развития Китая, который стал глобальным конкурентом другой глобальной державе — Соединенным Штатам'', — заметил российский президент.

"Вот смотрите, по экспертным данным, в результате всех этих рестрикций и ограничений Россия за эти годы, начиная с 2014 года, где-то недополучила около $50 млрд, а Евросоюз потерял $240 млрд, США — $17 млрд, у нас с ними небольшой торговый оборот, Япония — $27 млрд. Это все же отражается на рабочих местах в этих странах'', — подчеркнул Владимир Путин.

''Но кое-что мы и получили. А что именно? Во-первых, мы должны были, и мы это сделали, включить мозги по поводу того, что и как нам нужно делать в высокотехнологичных секторах экономики. И у нас программы так называемого импортозамещения — 667 млрд рублей. Это заставило развивать нас даже те направления, где раньше у нас не было компетенции'', — отметил глава государства.

‘’Смотрите, если бы мне, да и каждому из здесь сидящих в зале десять лет назад сказали, что мы будем экспортировать, как в прошлом году, сельхозпродукции на $25,7 млрд, мы бы рассмеялись в лицо тому, кто это сказал. Пожали бы руку и сказали: "Спасибо вам за добрые, но неисполнимые намерения''. Сегодня это факт, и, больше того, мы стремимся к тому, чтобы к 2024 году этот сельхозэкспорт у нас составил уже $45 млрд, и думаю, что это достижимая цифра. Добьемся мы или нет — это, конечно, вопрос, но к этому надо стремиться, это реалистичный план. Так что по многим направлениям это нас мобилизовало", — рассказал Владимир Путин.

Об отношениях с Украиной

Президент рассказал, что следил за творческой карьерой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

''Он талантливый человек. Я помню его выступление на КВН в Москве в 2000-х годах в середине где-то, по-моему. Все это было талантливо и смешно’’.