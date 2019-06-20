"Не торгуем ни союзниками, ни принципами". Главные внешнеполитические заявления Путина

В Москве завершилась "Прямая линия с Владимиром Путиным". Главе государства поступило 2,6 млн обращений. Российского лидера спрашивали об отношениях со странами ближнего и дальнего зарубежья, перспективах отмены санкций и участии в международной гонке вооружений. Что отвечал глава государства — в материале ТАСС.
Об отношениях с Западом
Владимир Путин ответил на предложение договориться с Западом путем крупных уступок.
''Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои национальные фундаментальные интересы, будут ли какие-то изменения? Может быть, какие-то внешние сигналы будут, но кардинально ничего не изменится. Вот смотрите, ведь КНР не имеет отношения к Крыму и к Донбассу, правильно? Нас обвиняют, что мы там Донбасс оккупируем — полная чушь, ложь. Но Китай не имеет к этому отношения, но тарифы на его товары, это, считай, те же санкции, увеличиваются и увеличиваются. Теперь атака на "Хуавэй". Откуда она взялась? И в чем смысл? Смысл только в одном — сдерживание развития Китая, который стал глобальным конкурентом другой глобальной державе — Соединенным Штатам'', — заметил российский президент.
"Вот смотрите, по экспертным данным, в результате всех этих рестрикций и ограничений Россия за эти годы, начиная с 2014 года, где-то недополучила около $50 млрд, а Евросоюз потерял $240 млрд, США — $17 млрд, у нас с ними небольшой торговый оборот, Япония — $27 млрд. Это все же отражается на рабочих местах в этих странах'', — подчеркнул Владимир Путин.
''Но кое-что мы и получили. А что именно? Во-первых, мы должны были, и мы это сделали, включить мозги по поводу того, что и как нам нужно делать в высокотехнологичных секторах экономики. И у нас программы так называемого импортозамещения — 667 млрд рублей. Это заставило развивать нас даже те направления, где раньше у нас не было компетенции'', — отметил глава государства.
‘’Смотрите, если бы мне, да и каждому из здесь сидящих в зале десять лет назад сказали, что мы будем экспортировать, как в прошлом году, сельхозпродукции на $25,7 млрд, мы бы рассмеялись в лицо тому, кто это сказал. Пожали бы руку и сказали: "Спасибо вам за добрые, но неисполнимые намерения''. Сегодня это факт, и, больше того, мы стремимся к тому, чтобы к 2024 году этот сельхозэкспорт у нас составил уже $45 млрд, и думаю, что это достижимая цифра. Добьемся мы или нет — это, конечно, вопрос, но к этому надо стремиться, это реалистичный план. Так что по многим направлениям это нас мобилизовало", — рассказал Владимир Путин.
Об отношениях с Украиной
Президент рассказал, что следил за творческой карьерой новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
''Он талантливый человек. Я помню его выступление на КВН в Москве в 2000-х годах в середине где-то, по-моему. Все это было талантливо и смешно’’.
''Но то, что мы сейчас видели, — не смешно. Это не комедия, это трагедия. И если уж он оказался в том месте, где он сейчас находится, стал главой государства, то нужно эти проблемы решать. Тем более что в ходе избирательной кампании он об этом неоднократно говорил'', — заявил российский президент.
''Ну, а сейчас что происходит? Будучи за границей, в Париже по-моему, он заявил о том, что не собирается разговаривать с сепаратистами, то есть с представителями вот этих самых непризнанных республик. А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Прямое нарушение минских соглашений, которое говорит о том, что нужно восстановить хозяйственные связи ЛНР, ДНР со всей экономикой Украины. Ничего же не делается, блокада только усиливается, ничего не происходит. Поэтому шаги навстречу — это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства’’, — сказал Путин.
Об отношениях с Белоруссией
Глава государства заявил, что вопрос об объединении России и Белоруссии не стоит в повестке дня. Речь идет о другом — реализации ранее заключенных договоренностей.
"У нас на сегодняшний день не стоит вопрос об объединении в одно государство. Речь идет о реализации договора, который был подписан уже много лет назад, на создание так называемого союзного государства — это не единое государство, это не одно и то же. Ну, там много элементов, вплоть до создания союзного парламента, введения общей валюты, единой валюты и так далее", — отметил глава государства.
О гонке вооружений
Путин отверг упреки в том, что Россия тратит чрезмерные средства на поддержание своих вооруженных сил. "Во-первых, Россия не является лидером по расходам на вооружения. Смотрите, нас опережают, значительно опережают Соединенные Штаты, которые тратят 720, сейчас уже запрос делается чуть ли не на $750 млрд, на втором месте КНР с $117 млрд расходов. Дальше идут, вот представьте себе: Саудовская Аравия нас обгоняет по расходам в абсолютных величинах, Великобритания, Франция, Япония, и только на седьмом месте по расходам в абсолютных величинах Россия — $48 млрд, в долларовом эквиваленте. Но что самое любопытное, это что мы, наверно, единственная великая военная держава, а это так и есть, которая сокращает военные расходы'', — заявил президент.
“Несмотря на эти достаточно скромные военные расходы, мы обеспечиваем не только военный и ядерный паритет, но оказываемся еще на два-три шага впереди наших конкурентов”, — подчеркнул Владимир Путин.
О диалоге с США
Российский лидер отверг возможность большой сделки с США по Сирии. "Что значит сделка? Это какое-то коммерческое предприятие, акции. Мы не торгуем ни нашими союзниками, ни нашими интересами, ни нашими принципами. Можно договариваться с нашими партнерами о решении тех или иных насущных проблем", — подчеркнул российский президент.
Вместе с тем российский лидер выразил готовность к диалогу с США.
“Разумеется, если американская сторона проявляет интерес, мы готовы к этому диалогу. Тем более что нам есть о чем поговорить’’, — заявил Путин.
Глава государства отметил, что диалог с США сталкивается с многочисленными трудностями.
“Мы видим, что там происходит во внутренней политике — существует масса ограничений”.
Игорь Гашков