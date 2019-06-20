Оппозиция призвала правительство Грузии уйти в отставку на фоне разгона митинга в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. Правительство Грузии после разгона демонстрантов у здания парламента в Тбилиси должно уйти в отставку, и властям необходимо обеспечить проведение парламентских выборов по пропорциональной системе. Об этом в пятницу журналистам заявил председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе.

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"Требование следующее - правительство должно уйти в отставку и должны пройти выборы [в парламент] по пропорциональной системе", - сказал Вашадзе журналистам, добавив, что акции будут носит перманентный характер.

Несколько тысяч демонстрантов собрались в четверг вечером у здания грузинского парламента, требуя отставки спикера и главы МВД. Они попытались прорваться в здание законодательного органа. Позднее полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. По данным Минздрава Грузии, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.

Причиной массового митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси.