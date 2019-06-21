Премьер Грузии заявил, что зачинщикам массовых беспорядков придется ответить

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. Людям, устроившим массовые беспорядки на акции в Тбилиси у здания парламента Грузии, придется полностью ответить за попытку дестабилизации в стране. Об этом в пятницу заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге.

"Нашей задачей является деэскалация ситуации. Международное сообщество и дипломатический корпус полностью проинформированы о том, как развивались процессы. Мы обещаем обществу, что этим людям [зачинщикам] полностью придется ответить за организованные ими массовые беспорядки и попытку дестабилизации. Мы хотим еще раз призвать общество к спокойствию. Власть защитит безопасность каждого гражданина и обеспечит общественный порядок", - сказал премьер, обвинив в случившемся "деструктивные политические силы".

Несколько тысяч демонстрантов, которые митинговали с вечера четверга вместе с оппозицией, пытались прорваться в здание парламента. Демонстранты требовали отставки главы МВД и председателя парламента. За это время полиция несколько раз пыталась разогнать митинг, применяя слезоточивый газ и резиновые пули. В конечном итоге полицейским удалось разогнать демонстрантов водой и занять проспект Руставели. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек. По последней информации, при разгоне пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.

Причиной массового митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси.