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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

СМИ: в Тбилиси протестующие устроили погром в офисе правящей партии

Они сожгли обнаруженные в офисе флаги с эмблемой партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", передает Первый канал Общественного вещателя страны

ТАСС, 21 июня. Протестующие в Тбилиси устроили погром в офисе правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на проспекте Руставели. Об этом в пятницу сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Отмечается, что демонстранты также сожгли обнаруженные в офисе флаги с эмблемой партии.

В четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек. По данным Минздрава страны, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.

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ГрузияПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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