СМИ: в Тбилиси протестующие устроили погром в офисе правящей партии

ТАСС, 21 июня. Протестующие в Тбилиси устроили погром в офисе правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" на проспекте Руставели. Об этом в пятницу сообщает Первый канал Общественного вещателя Грузии.

Отмечается, что демонстранты также сожгли обнаруженные в офисе флаги с эмблемой партии.

В четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек. По данным Минздрава страны, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских.