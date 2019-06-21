В Грузии сообщили, что более 30 работников СМИ пострадали на митинге в Тбилиси

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 31 работник грузинских и международных СМИ пострадал на масштабном митинге в Тбилиси у здания парламента Грузии. Об этом говорится в опубликованной в пятницу информации Хартии журналисткой этики Грузии.

Скандал с российской делегацией и штурм парламента. Главное о событиях в Тбилиси

По данным Хартии, среди пострадавших есть журналисты информационного агентства Reuters, грузинских телекомпаний "Рустави-2", "Пирвели", Общественного вещателя Грузии, информационных агентств on.ge, "Интерпрессньюс", civil.ge, "Кавказский узел", "Радио Свобода", "Нетгазети" и другие.

Большинство журналистов и операторов получили ранения резиновыми пулями. В журналистку Reuters на Южном Кавказе Маку Антидзе попал кусок кирпича. Репортер "Рустави-2" Тамар Багашвили получила перелом плечевой кости. Ей потребовалось хирургическое вмешательство.

"Мы требуем срочного выявления и привлечения к уголовной ответственности тех правоохранителей, которые целились и стреляли в журналистов, - говорится сказано в сообщении Хартии. - Журналистов можно было идентифицировать, однако они (правоохранители - прим. ТАСС) все равно причинили вред их здоровью и мешали им в исполнении профессиональных обязанностей".

В четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, были задержаны несколько десятков человек. Число пострадавших во время акций протеста составило 240 человек, 102 из которых остаются в медицинских учреждениях.

Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова, а также других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП). В четверг утром Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента. Представители оппозиции в знак протеста не дали возможности продолжить работу Генассамблеи.