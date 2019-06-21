ВКС Ирана: рядом со сбитым беспилотником США летел американский самолет-разведчик

ТАСС, 21 июня. Американский разведывательный самолет летел рядом со сбитым иранскими силами в четверг беспилотником, ВС страны могли его сбить, но не стали этого делать. Об этом заявил в пятницу командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде.

"В тот момент, когда был сбит шпионский беспилотник США, поблизости от него находился другой американский разведывательный самолет [Boeing] P-8, на борту которого находилось 35 человек, и мы могли его сбить, но не стали этого делать", - приводит агентство Fars его слова.

В пятницу заместитель главы иранского МИД Аббас Арагчи связался по телефону с посолом Швейцарии в Тегеране и выразил решительный протест Вашингтону в связи со вторжением американского беспилотника в воздушное пространство страны. По его словам, у иранской стороны есть доказательства того, что американский беспилотник находился в иранском воздушном пространстве, а его обломки были обнаружены в территориальных водах Ирана.

В иранском Корпусе стражей исламской революции в четверг заявили, что сбили американский беспилотник в небе над провинцией Хормозган на юге Ирана. Представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Билл Урбан позднее заявил, что аппарат якобы был сбит в международном воздушном пространстве над Ормузским проливом.