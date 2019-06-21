Парламентарий Грузии, организовавший заседание Ассамблеи православия, отказался от мандата

ТБИЛИСИ, 21 июня. /ТАСС/. Депутат парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Закария Куцнашвили, который организовал в Тбилиси заседание Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП), в пятницу заявил о решении отказаться от своего мандата. О своем решение парламентарий сообщил журналистам.

"Я осознаю раздражение грузинской общественности, за что и извинился. Вместе с тем как человек и мужчина я думаю, что не было бы правильным, чтобы глава парламента ушел в отставку, а подключенный к этому процессу (организации Генассамблеи - прим. ТАСС ) остался на посту. Вам известно, что у меня нет должности в парламенте, но есть свободный мандат депутата, поэтому я сегодня заявляю, что намерен отказаться от него", - сказал Куцнашвили.

За несколько минут до его решения генсек правящей партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил об уходе с поста спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе.

В четверг несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек. Число пострадавших во время акций протеста составило 240 человек, 102 из которых остаются в медицинских учреждениях.

Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова, а также других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия. В четверг утром Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента. Представители оппозиции в знак протеста не дали возможность продолжить работу Генассамблеи.