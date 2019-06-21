США продлили еще на год режим санкций против КНДР

Как уточняется в обнародованном ею письменном заявлении, речь идет о сохранении в силе ограничительных мер, введенных на основании целого ряда президентских указов, подписанных в 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годах. Принятые тогда Вашингтоном меры были нацелены на предотвращение распространения оружия Пхеньяном массового уничтожения и средств его доставки.

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Американская администрация приняла решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении КНДР. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

По оценке президента Дональда Трампа, "действия и политика правительства Северной Кореи продолжают представлять ... угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов". "Следовательно, ... я продлеваю на 1 год режим национального чрезвычайного положения по отношению к Северной Корее ...", - говорится в уведомлении Трампа. Оно было направлено руководству Конгресса США. Текст документа распространила пресс-служба американского лидера.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем даже после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

Выступая 11 июня в Вашингтоне на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal, помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подчеркнул, что, с точки зрения американской администрации, проведение новой личной встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына вполне возможно и зависит на данном этапе только от Пхеньяна.

