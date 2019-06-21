Неформальные лидеры "желтых жилетов" во Франции призвали "блокировать страну"

ПАРИЖ, 22 июня. /ТАСС/. Тридцать вторая акция протестного движения "желтых жилетов" пройдет во Франции в эту субботу. Лидеры общественного мнения из рядов "жилетов" распространили в соцсетях призыв "блокировать страну", нарушив работу промышленных и коммерческих предприятий.

В частности 33-летний Эрик Друэ заявил в своем обращении к подписчикам о бесполезности согласованных с мэриями городов акций и призвал их к блокированию дорог и предприятий любыми доступными способами. В отличие от прошлых недель другие влиятельные участники движения также не стали настаивать на массовом сборе в конкретной точке страны, а призвали сторонников координироваться в соцсетях и, при отсутствии крупных манифестаций поблизости, выходить на круговые перекрестки, которые они занимали в самом начале протестов, 17 ноября 2018 года.

Смена тактики объясняется прежде всего крайне низкой мобилизацией "желтых жилетов", которым после масштабных первомайских демонстраций с каждой неделей удается собирать все меньше сторонников. Не стала исключением и прошлая суббота, когда в МВД республики насчитали по всей стране всего 7000 демонстрантов, в том числе менее тысячи человек - в Париже. Администраторы близкой к протестующим группы Le Nombre Jaune ("Желтое число") в "Фейсбуке", ведущей собственную статистику, утверждали, что тогда на улицы вышли 18,5 тыс. человек, однако признали, что движение затухает. Они даже поставили под вопрос целесообразность проведения маршей каждую субботу, опасаясь, что движение растеряет остатки доверия французов.

Столица, впрочем, опять готовится к еженедельной демонстрации и префектура Парижа уже традиционно напомнила о запрете на проведение акций в районе Елисейских полей, собора Парижской Богоматери, площади Согласия и ряде других мест. Чаще всего в соцсетях призывают к сбору перед входом на станцию метро Берси возле Министерства экономики и финансов, откуда "желтые жилеты" пройдут колонной до площади д'Эстьен д'Орв, на которой расположена католическая церковь Святой Троицы (Сен-Трините). Еще один марш стартует от площади Клиши, однако ни в том, ни в другом случае о количестве участников судить невозможно, о своем участии в "Фейсбуке" заявили лишь несколько десятков человек.

В провинции, однако, множатся призывы к локальным пикетам. Так в Воклюзе, Авиньоне и ряде других городов участники движения планировали принудительно открыть шлагбаумы на платных магистралях с 06:00 по местному времени (07:00 мск), однако активной поддержки эти предложения не снискали. В окрестностях Тулузы могут быть заблокированы несколько круговых развязок, а в центре города готовится очередная несогласованная с властями манифестация. Про скоординированные манифестации в других городах ни центральные, ни даже региональные СМИ подробностей не сообщают.