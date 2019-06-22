Экс-посол Малайзии усомнилась в выводах следствия о крушении Boeing на Украине

СИНГАПУР, 22 июня. /ТАСС/. Последнее заявление участников Совместной следственной группой (ССГ) об установлении лиц, подозреваемых в причастности к крушению Boeing на востоке Украины в 2014 году, оставило множество вопросов, которые являются определяющими в этом деле. Такое мнение высказала бывший посол Малайзии в Нидерландах Фаузи Таиб в авторской статье, опубликованной в субботу в газете New Straits Times .

"Во-первых, ни один их четырех подозреваемых, названных ССГ, не был членом расчета зенитной ракетной установки, с которой был произведен пуск ракеты, сбившей Boeing. Следователи так и не смогли установить, кто был в составе расчета и как подозреваемые связаны с ними", - пишет дипломат, которая возглавляла дипмиссию в Гааге с 2008 года по 2015 год. "Кроме того, ни в одном докладе не содержится информация, с какой целью была запущена ракета, стало ли это случайным и преднамеренным выстрелом, направленным именно против малайзийского самолета либо же против любого гражданского", - отмечает Фаузи Таиб.

Автор статьи также задается вопросом, "почему в тот день украинские диспетчеры направили Boeing из Малайзии на столь низкий эшелон, зная о ведущихся боевых действиях на территории своего государства. Разве Украина в таком случае не является виновной в том, что заставила экипаж снизиться, направив лайнер непосредственно в зону конфликта". По словам дипломата, "возникает также закономерный вопрос, почему Россия не была включена в состав ССГ. Возможно, это было сделано аналогично тому, как поступили с Малайзией, которая также изначально была исключена из следствия".

По ее словам, "для Малайзии совершенно неважно, что четверо подозреваемых, названных ССГ, являются гражданами РФ. Мы не можем быть втянуты в геополитическое противостояние России и Запада, который с самого начала прямо или косвенно обвинял Москву в случившемся". "В первую очередь, для малайзийцев важна правда: что случилось в тот роковой день, кто сделал это, умышленно или случайно", - отметила Фаузи Таиб.

Ситуация с Boeing

Пассажирский Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Несмотря на активные боевые действия, Киев не стал закрывать небо Донбасса для международных пассажирских рейсов. Для расследования катастрофы была создана ССГ, в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

В июне 2017 года страны, входящие в ССГ, приняли решение, что суд над подозреваемыми в крушении MH17 пройдет в Нидерландах и по законам этой страны.

Эксперты ССГ в мае прошлого года заявили, что зенитная ракетная установка, которая произвела пуск ракеты, сбившей Boeing, могла быть завезена из России и принадлежать 53-й зенитной ракетной бригаде. В Москве эти обвинения отвергли, заявив, в частности, что ни один зенитный ракетный комплекс ВС РФ никогда не пересекал российско-украинскую границу, а ракета, выпущенная по самолету, еще в 1986 году была направлена в войска на территории Украины и с тех пор оттуда не возвращалась.

На пресс-конференции 19 мая ССГ заявила, что установила четырех лиц, подозреваемых в причастности к крушению Boeing. Судебный процесс над ними должен начаться 9 марта 2020 года. Нидерланды не будут добиваться их экстрадиции, но намерены обратиться к российской стороне с просьбой допросить их.

Позиция Малайзии

Премьер-министр страны Махатхир Мохамад назвал представленное ССГ заключение политизированным и антироссийским. По его словам, "с самого начала это расследование проводилось с целью найти способы обвинить Россию в противоправных действиях". Он добавил, что "следователи еще до изучения материалов дела заявили, что это сделала Россия". "Нам нужно доказательство вины [России] в случившемся. Но пока что нет никаких доказательств, а только слухи", - подчеркнул Мохамад.