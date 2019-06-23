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Нетаньяху поблагодарил Болтона за участие в "исторической встрече" с Патрушевым в Израиле

Встреча сторон состоится в Иерусалиме 24 и 25 июня

ТЕЛЬ-АВИВ, 23 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил в воскресенье помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона за согласие участвовать в трехсторонней встрече с секретаремем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом в Иерусалиме 24 и 25 июня.

"Я хочу поблагодарить вас за готовность участвовать во вторник в исторической встрече, в которой примут участие советники по национальной безопасности США, России и Израиля.

"Я надеюсь и ожидаю, что этот диалог будет плодотворным. Я уверен, что можно найти общий язык и наметить путь вперед, который поможет укрепить безопасность и стабильность в регионе, особенно в Сирии", - привела высказывания Нетаньяху его пресс-служба.

"Сам факт того, что такая встреча на высоком уровне проводится между великими державами Россией и США здесь, в Израиле, я считаю беспрецедентным", - добавил израильский премьер.

В субботу Болтон написал в своем Twitter, что с нетерпением ждет встречи с Патрушевым и Бен-Шаббатом, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности.

Ранее Совбез РФ сообщал, что трехсторонняя встреча Патрушева, Болтона и Бен-Шаббата состоится в Иерусалиме 24-25 июня. В МИД России указали, что консультации будут посвящены урегулированию кризиса в Сирии и ситуации на Ближнем Востоке в целом.

Теги
Патрушев, Николай ПлатоновичСШАРоссияИзраильНетаньяху, БиньяминБолтон, Джон
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