МИД Южной Осетии: туристы из РФ нужны Грузии для облегчения бремени ее патронов

ЦХИНВАЛ, 23 июня. /ТАСС/. Глава МИД Республики Южная Осетия (РЮО) Дмитрий Медоев считает, что туристы из России нужны в Грузии для облегчения финансового бремени ее западных патронов, а грузинский народ и его духовные ценности, не входят в их интересы. Такое мнение он высказал ТАСС.

"Территория, которая сегодня именуется Грузией, жестко управляется хозяевами из-за океана, и они никому не позволят играть в свою игру на чужом поле. Сказки про грузинское гостеприимство хороши для доверчивых туристов из России, которые нужны для облегчения финансового бремени хозяев. Другое дело - грузинский народ и его духовные ценности, которые не входят в интересы западных патронов. И сегодня мы видим, как рушится последний оплот Грузии - православие, а дальше - неминуемый конец", - заявил Медоев.

Он отметил, что последние события в Тбилиси наглядно продемонстрировали этот факт. Грузинское правительство, по мнению политика, "за один вечер скатилось в пещеру шовинизма и обыкновенного нацизма".

"То, что было принято называть Грузией, уже давно как не существует в природе. Это всего лишь стереотип, продукт, поддерживаемый в коммерческих целях самими грузинами, о некой сказочной стране, где всегда тепло, где есть море и пальмы, а добрые грузины наливают гостям вино и поют красивые песни. Та, старая Грузия, давно закончилась. Ее остатки были уничтожены в августе 2008 года", - сказал министр.

Политик выразил сожаление, что "народ, население этой территории, ничего не решает на своей земле". "Сегодня здесь правит балом совсем другое поколение, которое с лихвой должно окупить вложенные в него американцами огромные средства. Результаты деятельности "первого выпуска" воспитанников т. н. школы классического Сороса - Саакашвили и иже с ним, мы уже испытали на себе", - заметил министр.

Нынешние революционеры, по словам главы МИД, обучены по более современным технологиям. "Приверженцы агрессивного навязывания "новых европейских ценностей" и основ "современной демократии" прошли к тому же курсы подготовки у политтехнологов - творцов майданов и оранжевых революций. Эта зараза опасна вдвойне. Невозможно иметь дело с такой нестабильной территорией с населением, превратившимся в массу, которой легко управлять и невозможно договариваться о чем-либо", - заключил Медоев.