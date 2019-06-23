Трамп не считает, что Иран пытался подтолкнуть США к началу военной операции

Таким мнением Трамп поделился в интервью телеканалу NBC, которое было показано в воскресенье утром.

Трампу был задан вопрос о том, считает ли он, что Иран, сбив американский беспилотник, пытался подтолкнуть Вашингтон к началу военной операции. "Нет, я так не думаю", - подчеркнул президент США. Трамп отметил, что он стремится к заключению сделки, которая ограничивала бы ядерные разработки Тегерана.

Трамп отметил, что он стремится к заключению сделки, которая ограничивала бы ядерные разработки Тегерана. "Это может быть и отдельная сделка [с Тегераном], и включающая другие [стороны]", - подчеркнул президент, отвечая на соответствующий вопрос ведущего.

Иранские вооруженные силы сбили в четверг беспилотный разведывательный летательный аппарат ВМС США RQ-4. Соединенные Штаты в ответ, как утверждал в пятницу Трамп, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.