Болтон заявил, что обсудил с Патрушевым вопросы, связанные с Украиной

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в ходе состоявшейся в понедельник в Иерусалиме встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым обсуждалась ситуация вокруг Украины, вопросы контроля над вооружениями, а также Венесуэла.
"Встретился сегодня в Иерусалиме со своим российским коллегой Николаем Патрушевым. Мы и наши команды обсудили вопросы, связанные с Украиной, контролем над вооружениями, Венесуэлой, а также другие темы", - написал Болтон на своей странице в Twitter.
Met w/ my Russian counterpart Nikolay Patrushev in Jerusalem today. We and our teams covered Ukraine, arms control, Venezuela, and other issues. Looking forward to historic trilateral meeting tomorrow on Middle East regional security with our Israeli counterpart Meir Ben-Shabbat. pic.twitter.com/ImO3vXXanr— John Bolton (@AmbJohnBolton) 24 June 2019
Помощник президента США отметил, что с нетерпением ждет запланированную на вторник трехстороннюю встречу с Патрушевым и главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом.
Ранее пресс-секретарь Патрушева Евгений Аношин сообщил журналистом, что на встрече Болтона и Патрушева обсуждались контроль над вооружениями и ситуация в Венесуэле.
По словам Аношина, в понедельник в Иерусалиме состоялись консультации на уровне заместителей секретарей совбезов РФ и США с участием представителей ряда российских министерств и ведомств.
Переговоры Патрушева с Болтоном прошли за закрытыми от прессы дверями и продлились полтора часа. Перед их началом собеседники лишь позволили журналистам сделать несколько фотографий.