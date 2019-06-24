Болтон заявил, что обсудил с Патрушевым вопросы, связанные с Украиной

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что в ходе состоявшейся в понедельник в Иерусалиме встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым обсуждалась ситуация вокруг Украины, вопросы контроля над вооружениями, а также Венесуэла.

"Встретился сегодня в Иерусалиме со своим российским коллегой Николаем Патрушевым. Мы и наши команды обсудили вопросы, связанные с Украиной, контролем над вооружениями, Венесуэлой, а также другие темы", - написал Болтон на своей странице в Twitter.