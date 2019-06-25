Бурджанадзе заявила, что недальновидность Тбилиси мешает нормализации отношений с Москвой

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Экс-спикер парламента Грузии, председатель оппозиционной партии "Единая Грузия" Нино Бурджанадзе считает, что нормализовать отношения между Москвой и Тбилиси будет крайне сложно из-за недальновидности властей республики. Об этом она заявила в интервью газете " Известия ", опубликованном во вторник.

"К сожалению, из-за недальновидности наших властей быстро вернуть сейчас российско-грузинские отношения не на удовлетворительный, но хотя бы на тот уровень, который был неделю назад, будет крайне сложно. Нужно в этом направлении очень серьезно работать, поскольку последние события отбросили нас назад", - отметила Бурджанадзе.

Экс-спикер считает, что все происходящее в Грузии является "антироссийской истерией" и "подогревается, однозначно, американскими спецслужбами". Она высказала мнение, что экс-президент республики Михаил Саакашвили "пытается выжать максимум" из протестов в стране и "будет делать все, чтобы антироссийская истерия была главной направляющей грузинской политики". "Для него это единственная возможность разыграть свою карту", - подчеркнула Бурджанадзе.

Комментируя временную приостановку авиасообщения между двумя странами, Бурджанадзе отметила, что "Грузия потеряет от этого очень и очень много". Она также выразила надежду, что российское руководство ограничится этими мерами.

20 июня несколько тысяч демонстрантов вместе с оппозицией пытались пробиться в здание парламента Грузии, митингующие требовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахарии. Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и других делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в Тбилиси. Возмущение оппозиционных депутатов вызвало то, что их российский коллега вел заседание, сидя в кресле председателя парламента.

Как полагает Нино Бурджанадзе, нынешний кризис в Грузии возник не по вине России и не из-за того, что депутат Госдумы сел в кресло спикера парламента республики.

"Что касается протестующих, я могу однозначно сказать, что изначально произошел откровенный и искренний протест, но, опять же, из-за глупости нашей власти, - сказала политик. - Россия и господин Гаврилов тут совершенно ни при чем. Гаврилов сел туда, куда ему указали".