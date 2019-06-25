Зариф обвинил Болтона в подготовке войны против Ирана

ТАСС, 25 июня. Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф обвинил помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке войны против Ирана. Об этом глава иранского МИД написал во вторник на своей официальной странице в сети Twitter.

Зариф разместил в Twitter выдержки из статьи, опубликованной в 2017 году в американском журнале National Review, в которой излагался составленный Болтоном план, направленный на выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), международного соглашения по иранской ядерной программе. Глава иранского МИД выразил уверенность, что Болтон готовит войну США с Ираном несмотря на заявления Вашингтона о желании провести переговоры с Тегераном.