Глава МИД Грузии сожалеет о возвращении России в ПАСЕ

"Печальное решение ПАСЕ! Мы еще в мае в Хельсинки на встрече глав МИД стран Совета Европы зафиксировали принципиальную позицию и не поддержали это решение. Наша позиция является последовательной", - написал министр во вторник в Twitter .

Состоявшаяся 16-17 мая в Хельсинки министерская встреча Совета Европы приняла заявление, в котором говорится, что все страны - участницы СЕ должны "быть допущены до участия на равной основе в работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи". Главы МИД также заявили, что приветствовали бы участие делегаций всех входящих в организацию государств в сессии ПАСЕ 26-28 июня.

ПАСЕ в ночь на вторник приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений ассамблеи относительно полномочий и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Доклад поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались.

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов ПАСЕ. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ делегация РФ заявила об отказе работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий. Россия также предложила внести в регламент ПАСЕ положения о том, что никто не имеет права лишать полномочий депутатов, кроме их избирателей.