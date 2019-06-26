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Ситуация на Корейском полуострове

Мун Чжэ Ин: демонтаж объектов в Йонбёне стал бы началом необратимой денуклеаризации

По словам президента Республики Корея, достижение серьезного прогресса в этом вопросе могло бы стать поводом для постепенного смягчения международного санкционного давления на КНДР

СЕУЛ, 26 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Станислав Варивода/. Полное уничтожение всех объектов в ядерном центре Йонбён в КНДР стало бы свидетельством начала необратимого процесса денуклеаризации, а прогресс на этом пути мог бы стать предпосылкой для смягчения санкций в отношении Пхеньяна. Такую точку зрения высказал президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в совместном интервью ТАСС и другим мировым информационным агентствам.

"Если все ядерные установки [на территории] комплекса, включая объекты по переработке плутония и установки по обогащению урана, будут полностью разрушены и уничтожены, можно будет сказать, что денуклеаризация Северной Кореи вступила в необратимую стадию", - сказал он.

Повод для ослабления санкций

Вместе с тем, по его словам, достижение серьезного прогресса на пути к денуклеаризации в перспективе могло бы стать поводом для активизации межкореского сотрудничества и постепенного смягчения международного санкционного давления на КНДР. "Такой прогресс также поможет международному сообществу добиваться частичного или постепенного ослабления санкций Совета Безопасности ООН [в отношении КНДР]", - отметил Мун Чжэ Ин.

В то же время, признал президент, сторонам переговоров еще предстоит договориться о том, что конкретно они подразумевают, когда говорят о денуклеаризации. Этот вопрос остался нерешенным и после второго саммита США - КНДР, прошедшего в феврале в Ханое.

Говоря о других шагах Пхеньяна, Мун Чжэ Ин отметил, что в прошлом году КНДР в присутствии журналистов демонтировала ядерный полигон Пхунгери, а также пообещала окончательно демонтировать свой полигон для испытания ракетных двигателей Тончхан-ри. При этом южнокорейский президент подчеркнул, что "Северная Корея должна как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы убедить международное сообщество в своей готовности к полному отказу от ядерной программы".

Необратимый процесс

"Необратимость" процесса денуклеаризации - важный элемент в подходе США и их союзников в давлении на КНДР. Он составляет одну из трех частей формулы CVID (англ. - "полная, проверяемая и необратимая денуклеаризация"), предъявляемой Пхеньяну в качестве требования.

Вопрос ликвидации ядерных объектов в Йонбёне затрагивался на встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое. По итогам переговоров стало известно, что Пхеньян предложил эти меры, потребовав в ответ смягчения санкционного режима. Однако американская сторона не пошла на это, заявив, что ликвидации этих объектов будет недостаточно, а также посетовала на то, что КНДР не раскрыла, что именно она готова уничтожить.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеРеспублика КореяКим Чен ЫнВьетнамТрамп, ДональдМун Чжэ Ин
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