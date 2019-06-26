Мун Чжэ Ин надеется на дальнейшее снижение военной напряженности на Корейском полуострове

СЕУЛ, 26 июня. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Станислав Варивода/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин намерен работать над дальнейшим снижением военной напряженности на границе с КНДР. Своим видением перспектив урегулирования ситуации на Корейском полуострове лидер поделился в совместном интервью ТАСС и другим мировым информационным агентствам.

Говоря о планирующихся в этом году шагах по снижению напряженности, Мун Чжэ Ин отметил, что они будут предприниматься на двух направлениях.

"Первое - это денуклеаризация, связанная с северокорейско-американскими переговорами. Второе - это задача Севера и Юга - снижение военных трений, вызванных обычными вооружениями", - подчеркнул президент.

Он указал, что начало процессу деэскалации положило подписание лидерами Юга и Севера Пхеньянской декларации в сентябре 2018 года. По его словам, с тех пор обе Кореи полностью прекратили враждебные действия в районах, прилегающих к военно-демаркационной линии, демилитаризовали Совместную зону безопасности, вывели ряд постов охраны из демилитаризованной зоны, провели совместную инспекцию устья реки Ханган. Ведутся поиски останков военнослужащих в ДМЗ, что было невозможно ранее.

Мун Чжэ Ин считает, что межкорейское соглашение в военной сфере особо важно для процесса денуклеаризации, поскольку благодаря ему резко снижается вероятность случайных вооруженных столкновений между двумя Кореями.

"Тем самым создаются благоприятные условия для диалога по вопросам денуклеаризации. Можно даже сказать, что благодаря этому соглашению пуски Северной Кореей ракет малой дальности [в первой декаде мая] не привели к резкому росту напряженности на Корейском полуострове и срыву диалога по денуклеаризации", - сказал он.

По словам южнокорейского лидера, выполнение обеими сторонами военного соглашения позволит им укрепить взаимное доверие, достичь большей прозрачности в военной сфере, оперативно обмениваться важной информацией, наблюдать за проведением военных маневров и учений. "Далее, по мере достижения прогресса в деле денуклеаризации, мы сможем ликвидировать угрозу, представляемую такими видами вооружений, как нацеленная на Сеул северокорейская дальнобойная артиллерия, а также ракеты малой дальности, которыми располагают обе Кореи", - резюмировал Мун Чжэ Ин.