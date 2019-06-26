Источник: доклад о полномочиях делегации России в ПАСЕ не выдвигает обязательных условий

СТРАСБУРГ, 26 июня. /ТАСС/. Авторы доклада мониторингового комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о полномочиях делегации РФ не выдвигают обязательных условий, однако пытаются спровоцировать российскую сторону. Об этом в среду корреспонденту ТАСС рассказал источник в Совете Европы.

"В этом докладе нет условий или пунктов, обязательных к выполнению. Это только призывы, - отметил он. - Эти призывы были добавлены в доклад с тем, чтобы сыграть на эмоциях российской делегации. Авторы полагают, что делегация из РФ, в случае принятия этого доклада, не захочет продолжать работу в ПАСЕ".

Он также добавил, что "срок представления поправок к документу истекает в 11:00 (12:00 мск). Их содержание покажет реальные намерения разных сил в ПАСЕ".

В ночь на вторник ПАСЕ приняла доклад главы регламентного комитета Петры де Суттер о совершенствовании процесса принятия решений ассамблеи относительно полномочий и голосования, в котором содержится резолюция, позволяющая России принять участие в июньской сессии ассамблеи. Доклад поддержали 118 парламентариев, 62 проголосовали против, 10 воздержались. Позднее 25 июня участники летней сессии ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации в организации. Теперь, согласно правилам организации, будет составлен доклад по ограничению полномочий, голосование по которому пройдет 26 июня.