Власти Шри-Ланки сообщили о нейтрализации основных подозреваемых в осуществлении терактов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Все главные подозреваемые в совершении террористических атак в апреле на Шри-Ланке были задержаны или погибли. Об этом в среду заявил президент страны Майтрипала Сирисена.

На эту тему

По его словам, ланкийским силам безопасности удалось обнаружить и задержать всех "главных подозреваемых" в атаках 21 апреля.

"Нам потребуется время, чтобы допросить задержанных. Таким образом, режим чрезвычайного положения будет действовать на Шри-Ланке в течение еще одного месяца", - цитирует заявление Сирисены агентство Синьхуа.

Глава государства также сообщил, что в стране было введено новое законодательство, запрещающее экстремистские группировки на территории острова.