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Политический кризис в Венесуэле

Гуайдо отверг обвинения в организации госпереворота

Лидер венесуэльской оппозиции вновь обратился к военным, которые, по его мнению, "должны встать на сторону конституции"
Хуан Гуайдо EPA-EFE/Rayner Pena
Описание
Хуан Гуайдо
© EPA-EFE/Rayner Pena

КАРАКАС, 27 июня. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо отверг обвинения в причастности к организации государственного переворота, которые озвучил ранее в среду министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес.

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"Журналисты уже сбились со счета, в который раз они повторяют эти обвинения. Наш призыв, с которым мы вступали и продолжим выступать, обращен к военным, которые должны встать на сторону конституции", - приводит слова Гуайдо Agence France-Presse.

Как заявил Родригес, власти Венесуэлы предотвратили попытку государственного переворота, которая должна была быть предпринята 23-24 июня и предусматривала убийство президента страны Николаса Мадуро. По словам министра, Гуайдо знал и поддерживал эти планы.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в ВенесуэлеГуайдо, Хуан
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