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В Иране пообещали более жесткий ответ США в случае повторного нарушения границы

Как заявил председатель иранского меджлиса, сбитый беспилотник стал сигналом для США о недопустимости нарушения границ республики

ТАСС, 27 июня. Ответ вооруженных сил Ирана в случае повторного нарушения Соединенными Штатами границ страны будет жестче, чем в случае со сбитым беспилотником.

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Об этом, как сообщило агентство Tasnim, заявил в четверг председатель иранского меджлиса (парламента) Али Лариджани.

"Для США сбитый беспилотник стал важным сигналом к тому, чтобы не нарушать границы Ирана, - сказал Лариджани. - Если они [снова] пойдут на подобный шаг, ответ вооруженных сил будет еще более жестким".

По мнению Лариджани, "власти США получают информацию от лицемеров, поэтому их данные ошибочны". "И на основании этой информации они принимают решения в отношении Ирана", - подчеркнул председатель парламента.

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