Тбилисский суд отказался арестовать депутата, обвиняемого в организации беспорядков

ТБИЛИСИ, 27 июня. /ТАСС/. Тбилисский городской суд в четверг избрал залог в размере 30 тыс. лари (более $10 тыс.) в качестве меры пресечения для депутата парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелия, обвиняемого в организации беспорядков на митинге в Тбилиси. Кадры из суда в прямом эфире транслировала грузинская телекомпания Rustavi 2 .

"Это решение судьи, властей еще раз говорит и подтверждает то, что сильная позиция, борьба всегда приносят результаты", - сказал однопартиец Мелии, известный в прошлом телеведущий Заал Удумашвили в интервью после завершения суда.

По решению суда у Мелии отобрали паспорт и другие документы, чтобы он не мог покинуть страну. Предварительное судебное слушание назначено на 14 августа.

Генпрокуратура Грузии во вторник выдвинула обвинения Мелии по делу о беспорядках на акции протеста в Тбилиси у здания парламента 20 июня. Уголовное дело возбуждено по статье "организация группового насилия, руководство им и участие [в нем]", что карается лишением свободы на срок от четырех до шести лет. Парламент Грузии в среду большинством голосов принял постановление разрешить Генпрокуратуре ходатайствовать в суде об избрании для Мелии меры пресечения в виде заключения под стражу.