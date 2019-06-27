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Возвращение России в ПАСЕ
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Зеленский заявил, что в решении ПАСЕ по РФ виноваты сами депутаты Верховной рады

Президент Украины заявил, что делал все, что мог, однако это было уже постфактум

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в решении Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) восстановить в полном объеме права российской делегации виноваты сами депутаты Верховной рады.

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"Я был в Брюсселе, Париже, Берлине, и каждый день у меня было по семь встреч, не считая встреч с [канцлером ФРГ] Ангелой Меркель и [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном. И на каждой встрече я поднимал вопрос о возвращении России в ПАСЕ, - сообщил он в среду на брифинге в Киеве. - И мне каждый из этих людей говорил, что ПАСЕ - это площадка для ПАСЕ. То есть решение было принято давно".

"Я делал все, что я могу, но все это уже было постфактум, - продолжил Зеленский. - Так что если наши депутаты обращаются ко мне по поводу того, что я не сделал, то я могу к ним обратиться, что они сделали, чтобы этого не случилось".

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Меркель, АнгелаУкраинаГерманияРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльЗеленский, Владимир АлександровичВозвращение России в ПАСЕ
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