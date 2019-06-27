МИД Польши не комментирует ситуацию вокруг покинувшей сессию ПАСЕ делегации республики

ВАРШАВА, 27 июня. /ТАСС/. Внешнеполитическое ведомство Польши не комментирует ситуацию вокруг выхода делегации республики с заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на котором было принято решение по России. Об этом корр. ТАСС сообщила в четверг пресс-секретарь польского МИД Ева Сувара.

"У нас нет никакого официального комментария. Мы не комментируем этот выход [делегации]", - указала она, подчеркнув, что внешнеполитическое ведомство в данном случае не является участником сложившейся ситуации. "МИД не участвует в функционировании ПАСЕ", - пояснила Сувара.

Отвечая на вопрос о дальнейшем участии Польши в заседаниях ПАСЕ, представитель МИД также указала, что "никакого комментария нет".

Участники сессии ПАСЕ 26 июня одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объеме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены, РФ вернулась к полноценной работе в ассамблее. С таким решением не согласилась делегация Украины, покинув сессию. Ее поддержали представители Эстонии, Латвии, Литвы, Грузии и Польши.

Глава польской делегации Влодимеж Бернацкий указал, сложившуюся ситуацию нужно проанализировать до следующей сессии ПАСЕ в октябре. "Мы даем время как себе, так и Совету Европы на проведение консультаций, - цитирует его слова Польское агентство печати. - Это время до ближайшей сессии, на которой мы представим наши возможные шаги".