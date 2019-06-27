Климкин: МИД Украины не обязан был согласовывать адресованную России ноту с Зеленским

КИЕВ, 27 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что ноту Киева к Москве относительно арестованных украинских моряков его ведомство могло направить без согласования с президентом Владимиром Зеленским, и признал наличие разногласий с главой государства по вопросам ведения политики, связанной с РФ. Об этом в четверг заявил глава внешнеполитического ведомства Украины, комментируя озвученные в его адрес претензии со стороны главы государства.

"Конечно, все полномочия сформулировать такую ноту [к России] у нас как у Министерства иностранных дел Украины были. Эта нота была в рамках нашего общения и нашего судебного дела по международному трибуналу", - заявил Климкин изданию "Украинская правда", добавив, что дополнительного согласования ноты с президентом не нужно.

При этом министр признал, что у него "есть и тактические, и стратегические разногласия по вопросам противодействия российской агрессии".

В четверг Владимир Зеленский на брифинге выступил с резкой критикой в адрес Павла Климкина. Основной претензией к министру стало то, что внешнеполитическое ведомство Украины не уведомило главу государства о ноте из Москвы по украинским морякам и ответе на нее со стороны Киева.

Украине и в Международный трибунал со стороны МИД РФ были направлены ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения задержанных в Керченском проливе моряков. Климкин заявил, что Киев отверг предложение МИД РФ по украинским морякам, содержащееся в данной ноте.