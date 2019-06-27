В Белом доме сообщили, что на встречу Путина и Трампа в Осаке отводится полтора часа

ВАШИНГТОН, 27 июня. /ТАСС/. Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа во время саммита G20 в Осаке в пятницу может продлиться до полутора часов. Об этом свидетельствует рабочий график американского лидера, который был распространен в четверг пресс-службой Белого дома.

Согласно этим данным, встреча намечена на 14:00 по местному времени (08:00 мск). Следующим по времени мероприятием с участием Трампа будут его переговоры с бразильским президентом Жаиром Болсонару, которые планируется провести в 15:30 по местному времени (09:30 мск).

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Путин и Трамп проведут отдельную встречу на полях саммита Группы двадцати в Осаке 28 июня во второй половине дня и что их беседа может продлиться около часа. Ушаков добавил, что переговоры состоятся на площадке, которая предназначена для встреч лидеров, подобрала ее американская сторона. По словам помощника Путина, лидеры сами определят повестку дня встречи.

Глава американской администрации 28 июня проведет также переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ (02:30 - здесь и далее московское время). После этого пройдет трехсторонняя встреча Трампа, Абэ и премьера Индии Нарендры Моди (03:15), затем американский лидер встретится отдельно с Моди (03:35). Кроме того, Трамп также проведет переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (04:30).

Как сообщал ранее представитель Белого дома, на следующий день у хозяина Белого дома запланированы встречи с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом (02:15), председателем КНР Си Цзиньпином (05:30) и президентом Турции Тайипом Эрдоганом (07:00).

По завершении программы пребывания в Осаке Трамп отправится в Сеул на переговоры с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.