Лидеры Китая и Японии предложили развивать механизмы свободной торговли

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в Осаке высказались за укрепление многосторонних форматов взаимодействия и укрепление механизмов свободной торговли. Об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа" .

По его данным, лидеры двух стран подчеркнули важность развития открытой экономики и вовлечения в нее участников единого процесса глобализации.

Саммит "двадцатки" в Осаке будет четырнадцатым в истории и первым на территории Японии. Форум пройдет с 28 по 29 июня в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Там же открыт и пресс-центр для журналистов. Всего события саммита будут освещать около 7 тысяч представителей СМИ.