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Саммит G20 в Осаке

Лидеры Китая и Японии предложили развивать механизмы свободной торговли

Си Цзиньпин и Синдзо Абэ подчеркнули важность развития открытой экономики и вовлечения в нее участников единого процесса глобализации

ПЕКИН, 27 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в Осаке высказались за укрепление многосторонних форматов взаимодействия и укрепление механизмов свободной торговли. Об этом сообщило в четверг агентство "Синьхуа".

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По его данным, лидеры двух стран подчеркнули важность развития открытой экономики и вовлечения в нее участников единого процесса глобализации.

Саммит "двадцатки" в Осаке будет четырнадцатым в истории и первым на территории Японии. Форум пройдет с 28 по 29 июня в международном выставочном комплексе INTEX Osaka на искусственном острове Сакисима в Осакском заливе. Там же открыт и пресс-центр для журналистов. Всего события саммита будут освещать около 7 тысяч представителей СМИ.

Теги
ЯпонияКитайСи ЦзиньпинАбэ, СиндзоСаммит G20 в Осаке
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