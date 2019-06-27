Премьер Грузии заявил, что все задержанные на митинге в Тбилиси отпущены на свободу

ТБИЛИСИ, 27 июня. /ТАСС/. Все приговоренные к 12-суточному аресту по делу о беспорядках на митинге в Тбилиси у здания парламента Грузии выпущены на свободу. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на встрече с журналистами.

"После того, как представители безответственной политической силы в результате провокационных призывов оставили людей и полицию наедине, мы сумели идентифицировать тех молодых людей, которые оказались втянутыми организаторами в массовые беспорядки, и, несмотря на то, что налицо были правонарушения, по просьбе прокуратуры им сменили меру заключения, и на данный момент все мирные демонстранты, которые были жертвой этой провокации и формально были идентифицированы как административные правонарушители, находятся дома", - сказал он.

В среду МВД Грузии сообщило, что из 121 человека, приговоренного к 12-суточному аресту, трое все еще находились в тюрьме.

Освобождение задержанных митингующих было одним из требований участников акции, которые седьмой день подряд устраивают демонстрации у здания парламента Грузии в центре Тбилиси. Они также требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

Серия митингов началась в Тбилиси 20 июня. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента.

Спецназу пришлось применить резиновые пули, слезоточивый газ и воду для разгона демонстрантов. В ходе беспорядков пострадали 240 человек, более 300 было задержано, часть которых отпустили на следующий день. Митинги возобновились и в четверг. У здания парламента вновь собрался народ. Нынешний масштаб митинга уступает демонстрациям, которые устраивались в первые дни.