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Протесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией

Премьер Грузии возложил на Саакашвили ответственность за беспорядки в Тбилиси

Мамука Бахтадзе отметил, что в ходе протестов отдельные люди превысили силу
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Описание
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

ТБИЛИСИ, 27 июня. /ТАСС/. Ответственность за беспорядки, которые произошли на митинге в Тбилиси у здания парламенте 20 июня, полностью возлагается на экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и его соратников. Об этом заявил в четверг премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на встрече с журналистами.

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"Ответственность за те результаты (беспорядки - прим. ТАСС) возлагается на осужденного Саакашвили и его агрессивную группу, которые постарались использовать искренний протест наших сограждан и атаковали нашу конституцию. Это полностью неприемлемо. Вместе с тем каждый из нас и грузинское общество сходятся в том мнении, что в отдельных случаях отдельные люди превысили силу", - сказал Бахтадзе.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 за несколько дней до истечения его президентских полномочий. После этого против него на родине возбудили четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены приговоры.

Теги
ГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичБахтадзе, МамукаПротесты в Грузии на фоне скандала с российской делегацией
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