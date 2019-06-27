Путин благодарен Клинтону за выстраивание партнерских отношений

"Самый первый опыт общения с американскими президентами - это был Билл Клинтон, - поделился воспоминаниями он. - И у нас на короткий период, поскольку он уже заканчивал свою работу, сложились достаточно ровные и деловые отношения. Я был совсем молодым президентом, только что приступившим к работе. До сих пор вспоминаю, как он очень по-партнерски выстраивал со мной отношения. Я ему за это очень благодарен до сих пор".

В целом, по словам Путина, все американские лидеры, с которыми ему приходилось работать, отличаются друг от друга. "Нет одинаковых людей, как нет одинаковых отпечатков пальцев, - сравнил он. - У каждого есть свои преимущества, о недостатках пускай судят их избиратели, но в целом у меня были достаточно добрые и ровные отношения со всеми главами Соединенных Штатов". По признанию президента РФ, с кем-то он общался больше, с кем-то - меньше, но он оценил весь этот опыт как положительный.

"Со всеми другими коллегами - были разные времена, и разные проблемы нам приходилось решать, - добавил Путин. - К сожалению, чаще всего в спорах, и у нас не было совпадений мнений по некоторым вопросам, которые, безусловно, и для нас, и для США, и для всего мира, я думаю, можно назвать ключевыми". В качестве примера он привел вопрос об одностороннем выходе США из Договора по противоракетной обороне, который РФ всегда считала краеугольным камнем всей международной безопасности. Он рассказал, что с партнерами из США долго дискутировал на эту тему, спорил, предлагал разные решения и со своей стороны предпринимал очень энергичные попытки убедить американских партнеров не выходить из договора. "А если уж выходить, то таким образом, чтобы обеспечить международную безопасность на длительный исторический период, - заметил Путин. - Предлагал совместную работу по противоракетной обороне, причем на троих - США, Россия и Европа, с конкретными параметрами этого сотрудничества, с определением ракет опасных направлений, с обменом технологией, с выработкой механизмов принятия решений и так далее".

Путин заявил, что он убежден, что, если бы американские партнеры тогда приняли его предложения, "мир сегодня был бы другим". "Но, к сожалению, этого не произошло. Мы видим другое развитие ситуации, связанное с развитием новейших вооружений, новейших военных технологий, - посетовал президент РФ. - Ну что же, но это не наш выбор". Тем не менее он призвал сделать все для того, чтобы не обострять ситуацию.