Сенат США оставил в силе ограничения на военное сотрудничество с Россией

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Сенат Конгресса США одобрил в четверг проект американского военного бюджета на 2020-й финансовый год (начинается в США 1 октября 2019 года), который предусматривает очередное продление действия ограничений на двустороннее военное сотрудничество между странами, "пока не будут соблюдены определенные условия". Трансляцию заседания контролируемой республиканцами верхней палаты законодательного органа вел телеканал C-Span.

Согласно документу, запрещается также выделение бюджетных средств на "осуществление любых видов деятельности, признающих суверенитет России над Крымом".

В одобренном проекте также предлагается обязать министра обороны, госсекретаря и главу Национальной разведки США предоставить Конгрессу доклад о ядерном потенциале Китая и России, который, помимо прочего, будет включать информацию о российский ядерных системах, не подпадающих под действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В рамках усилий по защите американских ученых и исследователей в области безопасности от нежелательного влияния и других угроз глава Пентагона должен будет составить список российских и китайских академических учреждений, связанных с оборонными программами.

Инициатива также предусматривает оценку возможностей американской военной техники и вооружений в сравнении с возможностями техники и вооружений РФ и КНР.

В Палате представителей Конгресса рассматривается своя версия проекта оборонного бюджета на следующий финансовый год. После принятия этой инициативы конгрессменами законодателям обеих палат потребуется согласовать детали обоих проектов.