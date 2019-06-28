Юнкер заявил, что джетлаг вынудил его прочесть коммюнике, но не интервью Путина

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на пресс-конференции в Осаке, признался, что джетлаг от перелета в Японию вынудил его прочитать коммюнике саммита G20, но не стал достаточной причиной для того, чтобы прочитать недавнее интервью президента России Владимира Путина британской газете Financial Times, передает корреспондент ТАСС.
"У меня джетлаг. Но это не стало достаточной причиной для того, чтобы я прочитал интервью российского президента в Financial Times, - в шутку сказал он.
Примечательно, что реплика председателя Европейской комиссии прозвучала в ответ на вопрос на совершенно другую тему - журналистка газеты The Wall Street Journal попросила Юнкера дать оценку торговой войне между США и Китаем. Глава Еврокомиссии также добавил, что использовал этот джетлаг "для прочтения коммюнике, чего он обычно не делает". Вероятнее всего, Юнкер имел ввиду готовящееся коммюнике по итогам саммита G20, который в пятницу открывается в Осаке.
Глава Европейского совета Дональд Туск в свою очередь отметил, что "благодаря джетлагу он прочитал интервью президента Путина целиком". "И я хочу сказать, что я решительно не согласен с основным аргументом о том, идеи либерализма устарели. Мы здесь как европейцы решительно и непоколебимо защищаем и продвигаем либеральные ценности", - подчеркнул он. Туск также добавил, что устарелыми он считает "авторитаризм, культ личности и власть олигархов, даже если они иногда кажутся эффективными".
Полуторачасовое интервью российского лидера британской газете Financial Times было опубликовано в четверг на сайте издания, а также на сайте Кремля.