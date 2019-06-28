Юнкер заявил, что джетлаг вынудил его прочесть коммюнике, но не интервью Путина

ОСАКА /Япония/, 28 июня. /ТАСС/. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, выступая на пресс-конференции в Осаке, признался, что джетлаг от перелета в Японию вынудил его прочитать коммюнике саммита G20, но не стал достаточной причиной для того, чтобы прочитать недавнее интервью президента России Владимира Путина британской газете Financial Times , передает корреспондент ТАСС.

"У меня джетлаг. Но это не стало достаточной причиной для того, чтобы я прочитал интервью российского президента в Financial Times, - в шутку сказал он.

Примечательно, что реплика председателя Европейской комиссии прозвучала в ответ на вопрос на совершенно другую тему - журналистка газеты The Wall Street Journal попросила Юнкера дать оценку торговой войне между США и Китаем. Глава Еврокомиссии также добавил, что использовал этот джетлаг "для прочтения коммюнике, чего он обычно не делает". Вероятнее всего, Юнкер имел ввиду готовящееся коммюнике по итогам саммита G20, который в пятницу открывается в Осаке.

Глава Европейского совета Дональд Туск в свою очередь отметил, что "благодаря джетлагу он прочитал интервью президента Путина целиком". "И я хочу сказать, что я решительно не согласен с основным аргументом о том, идеи либерализма устарели. Мы здесь как европейцы решительно и непоколебимо защищаем и продвигаем либеральные ценности", - подчеркнул он. Туск также добавил, что устарелыми он считает "авторитаризм, культ личности и власть олигархов, даже если они иногда кажутся эффективными".

Полуторачасовое интервью российского лидера британской газете Financial Times было опубликовано в четверг на сайте издания, а также на сайте Кремля.