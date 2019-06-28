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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро заявил, что намерен продолжить в Норвегии диалог с венесуэльской оппозицией

Лидер Венесуэлы отметил, что вскоре министр связи и информации Хорхе Родригес представит сведения по развитию диалога с оппозицией

КАРАКАС, 28 июня. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил в четверг, что готов продолжить диалог с представителями оппозиции страны, новые раунды которого предполагается провести в Норвегии.

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"Диалог будет продолжаться, мы продвинемся для достижения поддающихся проверке и исполнимых договоров о мире в Венесуэле, но в этом процессе должна быть справедливость", - заявил Мадуро на церемонии вручения премий за заслуги в области журналистики, которая транслировалась в эфире государственного телевидения. По словам президента, в ближайшее время министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес представит сведения по развитию диалога с оппозицией.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. МИД последней по итогам этих контактов выразил мнение, что стороны "продемонстрировали желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" кризиса в южноамериканской республике.

Теги
Мадуро, НиколасНорвегияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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