Мадуро заявил, что намерен продолжить в Норвегии диалог с венесуэльской оппозицией

"Диалог будет продолжаться, мы продвинемся для достижения поддающихся проверке и исполнимых договоров о мире в Венесуэле, но в этом процессе должна быть справедливость", - заявил Мадуро на церемонии вручения премий за заслуги в области журналистики, которая транслировалась в эфире государственного телевидения. По словам президента, в ближайшее время министр связи и информации Боливарианской Республики Хорхе Родригес представит сведения по развитию диалога с оппозицией.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. МИД последней по итогам этих контактов выразил мнение, что стороны "продемонстрировали желание двигаться в направлении поиска согласованного и конституционного решения" кризиса в южноамериканской республике.