NBC: Байден и Сандерс по пять раз упомянули Трампа в первые минуты теледебатов демократов

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джо Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс пять раз каждый упомянули президента США Дональда Трампа в четверг за первые пять минут дебатов претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США. Об этом сообщил телеканал NBC , транслирующий мероприятие из Майами (штат Флорида).

Остальные восемь участников дискуссии не произнесли имени Трампа ни разу за тот же отрезок времени.

Подсчеты NBC говорят, что в первом туре дебатов в среду за два часа сенатор от Миннесоты Эми Клобушар упомянула республиканца девять раз, конгрессмен от штата Огайо Тим Райан - семь раз, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, губернатор штата Вашингтон Джей Инсли и экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк - четыре раза каждый. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен не называли имени главы Белого дома вообще. "Нельзя все на свете сводить лишь к Дональду Трампу. Это старое шоу, наскучившее людям", - пояснила Уоррен телеканалу MSNBC после окончания дебатов в среду.

Между участниками второго тура теледебатов в четверг разгорелся спор о нюансах плана реформы системы медстрахования США. "Вы зря рассчитываете победить Дональда Трампа [на выборах 2020 года] только с помощью своих планов. Потому что он [Трамп] победил [на выборах 2016 года] не заявлениями о планах. Он победил, просто сказав, что он сделает Америку снова великой", - подчеркнула писатель Марианна Уильямсон. Ей не нашли, что возразить.

Трамп смотрел первый тур дебатов демократов в среду по пути на саммит G20 в Осаку и сделал остановку на дозаправку самолета в Анкоридже (штат Аляска). Глава Белого дома не упустил шанса назвать дебаты скучными.

Первые теледебаты политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, проходят в одном из культурных центров Майами. Дискуссию проводят в два этапа: 10 участников выступили в среду, еще столько же находятся на сцене в эти минуты.