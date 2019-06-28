Два участника гонки демократов назвали Россию главной угрозой для США

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Двое участников теледебатов претендующих на пост президента США демократов назвали Россию главной угрозой для своей страны. Дискуссия проходит в эти минуты в одном из культурных центров Майами (штат Флорида), трансляцию ведет телеканал NBC .

Ряду частников дискуссии был задан вопрос, как они планируют противодействовать Китаю в экономической сфере. "Прежде всего я думаю, что главной угрозой для нашей безопасности является Россия, а не Китай", - сказал сенатор от штата Колорадо Майкл Беннет. "Это из-за того, что они сделали с нашими выборами", - пояснил законодатель. Он также высказался за то, чтобы Вашингтон заручился поддержкой союзников в спорах о торговле с Китаем.

Бизнесмен Эндрю Янг в свою очередь отметил: "Я согласен, что Россия - это главная угроза для нас в сфере геополитики, поскольку она успешно осуществляет кибератаки на нашу демократическую систему". "В течение последней пары лет они насмехаются над нами, - утверждал он. - Нам следует сосредоточиться на этом прежде, чем мы займемся чем-то другим". Янг также заявил, что введение пошлин на китайские товары не является эффективным методом решения спорных вопросов в сфере торговли.

Янг и Беннет не входят в число фаворитов гонки среди демократов. Уровень поддержки Янга, по результатам опросов общественного мнения, в последние недели не превышал 2%, рейтинг Беннета находился на уровне 1%.

Первые теледебаты политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года в США, проходят в одном из культурных центров Майами. Дискуссию проводят в два этапа: 10 участников выступили в среду, еще столько же находятся на сцене в эти минуты.

В среду другой участник дебатов мэр Нью-Йорка Билл де Блазио также назвал Россию, отвечая на вопрос, что он считает самой серьезной угрозой для США. "Россия, потому что она пытается подорвать нашу демократию. У нее это довольно хорошо получается, нам нужно ее остановить", - сказал он.