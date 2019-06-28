ЕЭК готова поддержать инициативу по созданию единого рейтингового агентства в ЕАЭС

ТАСС, 28 июня. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) ожидает интереса со стороны бизнеса Евразийского экономического союза (ЕАЭС) к созданию единого рейтингового агентства пяти стран-членов и готова поддержать эту инициативу. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян.

"Мы ждем, пока инициаторы представят нам идеи. Таким инициатором может выступить, например, рейтинговое агентство, которое хочет расшириться в Евразийское рейтинговое агентство, или это может быть объединение существующих рейтинговых агентств разных стран", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности взаимного признания рейтингов агентств ЕАЭС или создания единого агентства.

"Но самое главное здесь - чтобы этот интерес проявлял бизнес. Здесь для меня лично приоритетным было бы, если бы эта инициатива исходила от него. Если появятся рейтинговые агентства, которые придут к согласию между собой и заявят, что они готовы предоставлять такие услуги на территории ЕАЭС, тогда мы их будем поддерживать", - добавил Саркисян.

В то же время, по его словам, в комиссию пока таких обращений не поступало.