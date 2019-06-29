СМИ: третий подозреваемый в отравлении Скрипалей мог руководить операцией

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить действиями группы подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Такое утверждение представила в пятницу вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на доказательства, полученные в ходе расследования ее программы Newsnight.

Что известно о россиянах, которых Скотленд-Ярд подозревает в покушении на Скрипалей

Би-би-си полагает, что Сергеев имеет звание генерал-майора и служит в ГРУ. Как сообщили в корпорации, независимые источники подтвердили корреспонденту Би-би-си Марку Урбану, что Сергеев являлся руководителем оперативной группы и, будучи в Лондоне, поддерживал связь с вышестоящими офицерами в Москве.

Британская инициативная группа Bellingcat в феврале этого года утверждала, что третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей зовут Денис Сергеев. В Скотленд-Ярде тогда отказались комментировать корреспонденту ТАСС эту информацию.

4 марта Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по заявлениям британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало.