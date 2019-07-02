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Ситуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза

Меркель заявила, что компромисс по кандидатуре главы ЕК требует уступок со всех сторон

При этом, по словам канцлера ФРГ, она идет на очередные переговоры "с радостью и с уверенностью"

БРЮССЕЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Лидеры ЕС должны проявить готовность пойти на уступки для достижения согласия по кандидатуре главы Еврокомиссии и глав других институтов сообщества . Об этом заявила во вторник в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель перед вторым рабочим заседанием внеочередного саммита Евросоюза.

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"Каждый должен понимать, что должен немного подвинуться. Тогда у нас будет шанс добиться результата. В этом наша задача", - сказала канцлер. По ее словам, она идет на очередные переговоры "с радостью и с уверенностью".

Во вторник лидеры стран ЕС попытаются в очередной раз договориться, кого назначать руководителями пяти основных институтов Евросоюза. Речь идет о преемниках главы Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера, председателя Европейского совета Дональда Туска, спикера Европарламента (ЕП) Антонио Таяни, шефа европейской дипломатии Федерики Могерини и председателя Европейского центробанка Марио Драги на 2019-2024 годы. Наиболее важным среди этих назначений является пост главы исполнительной структуры Евросоюза - Еврокомиссии, который дает своему обладателю самые широкие полномочия.

Саммит ЕС будет обсуждать этот вопрос уже в четвертый раз.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияСитуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза
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