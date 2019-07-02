Меркель заявила, что компромисс по кандидатуре главы ЕК требует уступок со всех сторон

БРЮССЕЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Лидеры ЕС должны проявить готовность пойти на уступки для достижения согласия по кандидатуре главы Еврокомиссии и глав других институтов сообщества . Об этом заявила во вторник в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель перед вторым рабочим заседанием внеочередного саммита Евросоюза.

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"Каждый должен понимать, что должен немного подвинуться. Тогда у нас будет шанс добиться результата. В этом наша задача", - сказала канцлер. По ее словам, она идет на очередные переговоры "с радостью и с уверенностью".

Во вторник лидеры стран ЕС попытаются в очередной раз договориться, кого назначать руководителями пяти основных институтов Евросоюза. Речь идет о преемниках главы Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клода Юнкера, председателя Европейского совета Дональда Туска, спикера Европарламента (ЕП) Антонио Таяни, шефа европейской дипломатии Федерики Могерини и председателя Европейского центробанка Марио Драги на 2019-2024 годы. Наиболее важным среди этих назначений является пост главы исполнительной структуры Евросоюза - Еврокомиссии, который дает своему обладателю самые широкие полномочия.

Саммит ЕС будет обсуждать этот вопрос уже в четвертый раз.