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Ситуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза

Меркель: Тиммерманс и Вестагер рекомендованы на должности вице-председателей ЕК

Канцлер Германии отметила, что за кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен, которую в итоге выдвинули на должность главы ЕК, проголосовали почти все участники саммита

БРЮССЕЛЬ, 2 июля. /ТАСС/. Голландец Франс Тиммерманс от фракции социалистов и датчанка Маргрете Вестагер от фракции либеральных демократов выдвинуты на должности вице-председателей Европейской комиссии (ЕК). Об этом заявила во вторник канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

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"Наша рекомендация такова, что Тиммерманс и Вестагер должны стать вице-президентами", - сказала канцлер.

Меркель заявила, что за кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен, которую в итоге выдвинули на должность главы ЕК, проголосовали почти все участники саммита. "Проголосовали единогласно за исключением меня, я воздержалась, как было заранее обговорено в рамках коалиции", - сказала канцлер ФРГ.

Меркель изначально поддерживала другого кандидата - немца Манфреда Вебера.

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Меркель, АнгелаГерманияВестагер, МаргретеТиммерманс, ФрансСитуация вокруг выборов на руководящие посты Евросоюза
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