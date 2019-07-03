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Политический кризис в Австрии

Досрочные парламентские выборы в Австрии назначены на 29 сентября

Главный комитет Национального совета единогласно принял такое решение

ТАСС, 3 июля. Досрочные выборы в Национальный совет Австрии (нижнюю палату парламента) будут проведены 29 сентября. Об этом в среду сообщила пресс-служба парламента в Twitter.

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Пресс-служба отмечает, что решение было единогласно принято главным комитетом Национального совета.

27 мая Национальный совет вынес вотум недоверия кабинету министров Себастьяна Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. 3 июня президент Австрии Александер Ван дер Беллен привел к присяге нового канцлера республики Бригитте Бирляйн и министров ее переходного правительства на время работы до досрочных выборов в Национальный совет.

Теги
АвстрияВан дер Беллен, АлександерКурц, СебастьянПолитический кризис в АвстрииБирляйн, Бригитте
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