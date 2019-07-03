Трамп призвал Иран быть осторожнее с угрозами превысить лимит запасов обогащенного урана

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Иранским властям следует быть осторожнее с угрозами превысить лимит запасов низкообогащенного урана, который был разрешен Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соответствующее сообщение американский лидер Дональд Трамп разместил в среду в Twitter .

Иранский президент Хасан Роухани заявил ранее в среду, что Тегеран идет на сокращение своих обязательств в рамках СВПД по иранской ядерной программе ради ее сохранения. По его словам, "если Иран не пойдет на сокращение своих обязательств, то ядерная сделка прекратит существование". Роухани подтвердил, что "после 7 июля Иран вернется к первоначальному плану по модернизации атомного реактора в Араке".

"Иран, будь осторожен с угрозами, - написал Трамп. - Они [угрозы] могут ударить по вам [самим] так, как не ударяли ни по кому прежде".

"Иран только что выступил с новым предупреждением. Роухани говорит, что они будут обогащать уран до "такого уровня, [до] которого мы захотим", если не будет новой ядерной сделки", - написал глава вашингтонской администрации.

Обязательства Ирана в рамках СВПД

8 мая 2019 года Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению. Этот срок истекает 7 июля. По версии иранской стороны, участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В понедельник агентство Tasnim со ссылкой на свои источники сообщило, что Иран продолжит сокращать выполнение своих обязательств в рамках СВПД после 7 июля, несмотря на запуск европейцами межбанковского механизма INSTEX.

Предполагается, что в рамках второго этапа Тегеран откажется соблюдать запрет на обогащение урана больше чем на 3,67%, а также вернется к первоначальному плану по модернизации атомного реактора в Араке, принятому до подписания СВПД и потенциально позволяющему производить оружейный плутоний.

В понедельник президент США заявил, что власти Ирана "играют с огнем", когда стало известно, что эта страна превысила лимит хранения обогащенного фторида урана (не более 300 кг), который был установлен СВПД. Информацию о том, что иранские запасы обогащенного урана превысили установленные ядерной сделкой лимиты подтвердил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, а также Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

